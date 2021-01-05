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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

В узбекском театре имени Бабура опровергли, что ставили спектакль с агитацией

Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура не имеет отношения к мероприятию, в котором региональное управление ГКНБ усмотрело признаки агитации против кандидата в президенты Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщили в администрации театра.

«Сейчас в нашем здании проходят новогодние концерты известных артистов Рахмана Разыкова, Абдылды Иманкулова и Нарынбека Молдобаева. Этот концерт не имеет никакого отношения к театру. Творческая группа взяла зал в аренду», — отметили в театре.

Сегодня координационная группа оперативного реагирования ЦИК сообщила, что в адрес Ошской территориальной избирательной комиссии УГКНБ направило письмо о прошедшем спектакле «Онолмок беле биз качан, ордодо турса уч пахан», «в сценарии которого наблюдаются признаки действий, направленных на агитацию против кандидата в президенты Садыра Жапарова». 

Досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178974/
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