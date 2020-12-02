СМИ и членов партии «Реформа» не впустили на заседание Конституционной палаты

Некоторых журналистов и членов партии «Реформа» сегодня не впустили на заседание в Конституционную палату.

Рита Карасартова рассказала представителям СМИ, что охрана не позволяет войти в зал заседаний КП, объясняя это угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Впустили только председателя партии Клару Сооронкулову и нескольких журналистов. Они сидят через два сиденья. Меры предприняты якобы из-за пандемии. Другие журналисты следят за заседанием в коридоре через экран», — добавила она.

Сегодня, отметим, КП рассматривает заявление лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой, юристов Таалайбека Усубалиева и Нурбека Касымбекова.

Предметом обращения являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельствами непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.