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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Садыр Жапаров рассказал, кто авторы новой редакции Конституции

Если бы я хотел ханскую власть, то не менял бы Конституцию, — заявил в прямом эфире одного из телеканалов Садыр Жапаров.

Он отметил, что на бурное обсуждение и обвинения в преждевременной инициативе референдума, а также на новую редакцию Основного закона он не хотел отвечать и «терпеливо ждал, что все поймут».

«Проект Конституции писал не я. Его авторы — около 20 человек. Среди них Бекбосун Борубашев, Кадыр Кошалиев, Баяс Турал, Азимбек Бекназаров. Проект обсуждается последние 10 лет. Я внес всего лишь два предложения: объединить полномочия президента и правительства, а также про народный курултай», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, нынешняя Конституция дает ему все права установить диктатуру.

«По сегодняшней Конституции, которую Омурбек Текебаев писал в своих интересах, как раз у президента много полномочий. Наши проблемы из-за этого Основного закона. Выигравшие партии делят власть и везде ставят своих людей. Я хотел провести политическую реформу и начать все с чистого листа», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174185/
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