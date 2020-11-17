Больше 600 миллионов сомов намерены потратить на выборы власти Кыргызстана

Внеочередные выборы президента обойдутся бюджету страны в 337 миллионов сомов. Об этом на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу сообщил заместитель министра финансов Улукбек Карымшаков.

По его словам, на выборы главы государства предусмотрено 200 миллионов сомов.

«Если пройдет второй тур, то дополнительно выделим 137 миллионов сомов», — сказал Улукбек Карымшаков.

На парламентские выборы Минфин намерен выделить 317 миллионов сомов.

«Если будет референдум, то на это мы предусмотрели 310 миллионов сомов», — сообщил он.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.