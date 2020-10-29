10:38
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Фарид Ниязов решил дать советы Садыру Жапарову

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, обвиняемый по нескольким статьям УК КР, решил дать несколько советов и. о. президента премьер-министру Садыру Жапарову.

По его мнению, новым властям страны необходимо наладить взаимодействие с прогрессивными политическими силами, а не идти по пути противостояния.

Фарид Ниязов признал, что прежде власти в первую очередь опирались на мнение силовиков.

«К сожалению, ни один из президентов Кыргызстана не смог избежать такой зависимости, и через какое-то время во главу угла начинали ставить мнения силовиков, а не гражданского общества. За многие годы случалась практика, что в основном из недр силовых структур в СМИ и на столе президентов появлялись «страшилки» на политических оппонентов власти. Силовые структуры должны заниматься своим делом, но никак не внутренней политикой», — признался бывший чиновник.

Он добавил, что необходимо дать общественно-государственную правовую оценку практике политических преследований за последние 30 лет. 

Напомним, Фарид Ниязов является фигурантом угловного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Ему также инкриминируется организация массовых беспорядков 5-6 октября 2020 года.

  
Ссылка: https://24.kg/vlast/171194/
просмотров: 1415
Версия для печати
Материалы по теме
Конституционная реформа Жапарова — узурпация власти и удар по имиджу Кыргызстана
Садыр Жапаров призывает кыргызстанцев сообщать о коррупции в ГКНБ через соцсети
Великое расчехление. Дастан Бекешев о рисках поправок в Уголовный кодекс
Садыр Жапаров отреагировал на просьбу обеспечить ужинами медиков в обсервациях
Садыр Жапаров опять говорит о конституционной реформе
Партии объединились и выдвинули требования Садыру Жапарову
Садыр Жапаров подписал указ о назначении Эльвиры Сурабалдиевой
Приболел. Акылбек Жапаров объяснил, почему не выходил на работу
Вотум недоверия намерены выразить депутаты спикеру парламента Канату Исаеву
Новый глава аэропорта «Манас» обязался вернуть деньги в бюджет за 10 дней
Популярные новости
Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о&nbsp;требовании криминала властям Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о требовании криминала властям
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с&nbsp;Садыром Жапаровым Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а&nbsp;брат Садыра Жапарова останавливает Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает
Садыр Жапаров уйдет в&nbsp;отставку: намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты
Бизнес
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
29 октября, четверг
10:35
Айжан Чыныбаева стала вице-мэром Бишкека Айжан Чыныбаева стала вице-мэром Бишкека
10:28
Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию
10:27
Битва за портфели докатилась до вузов. Коллектив встал на защиту ректора КНУ
10:10
В Кыргызстане еще три медика заразились коронавирусом
10:06
За сутки от коронавируса умер один человек