Фарид Ниязов решил дать советы Садыру Жапарову

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, обвиняемый по нескольким статьям УК КР, решил дать несколько советов и. о. президента премьер-министру Садыру Жапарову.

По его мнению, новым властям страны необходимо наладить взаимодействие с прогрессивными политическими силами, а не идти по пути противостояния.

Фарид Ниязов признал, что прежде власти в первую очередь опирались на мнение силовиков.

«К сожалению, ни один из президентов Кыргызстана не смог избежать такой зависимости, и через какое-то время во главу угла начинали ставить мнения силовиков, а не гражданского общества. За многие годы случалась практика, что в основном из недр силовых структур в СМИ и на столе президентов появлялись «страшилки» на политических оппонентов власти. Силовые структуры должны заниматься своим делом, но никак не внутренней политикой», — признался бывший чиновник.

Он добавил, что необходимо дать общественно-государственную правовую оценку практике политических преследований за последние 30 лет.

Напомним, Фарид Ниязов является фигурантом угловного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Ему также инкриминируется организация массовых беспорядков 5-6 октября 2020 года.