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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Талант Мамытов об инициативе переноса сроков выборов в ЖК и президентских

В Жогорку Кенеш представлен законопроект о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов парламента. Об этом журналистам сообщил депутат Талант Мамытов.

По его словам, группа парламентариев разработала проект закона, которым предлагается перенести предстоящие выборы.

«Предлагается приостановить некоторые нормы закона до принятия нового проекта Конституции. Здесь речь идет только о сроках выборов. На сегодня есть норма, по которой дата выборов определяется автоматически. Мы должны уложиться в сроки, но, учитывая экономическую, эпидемиологическую, общественно-политическую ситуации, мы инициируем перенос выборов», — сказал Талант Мамытов.

Напомним, что Талант Мамытов — ближайший соратник теперь уже и. о. президента премьер-министра Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Вместе с ними в 2013 году был осужден за попытку насильственного захвата власти. Активисты называли это уголовное преследование политически мотивированным и организованным окружением Алмазбека Атамбаева.

Эксперты уверены, что поспешная попытка внести изменения в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» не что иное, как лоббирование интересов пришедших к власти Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Очевидно, что они намерены закрепиться у власти. Кстати, Талант Мамытов — один из инициаторов этих поправок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170352/
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