Давление на членов ЦИК. В парламент вызвали министра внутренних дел

В парламент вызвали министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Решение принято на сегодняшнем заседании парламента в государственной резиденции «Ала-Арча».

Депутат Жанар Акаев сообщил, что сегодня членов Центризбиркома вызвали на допрос в МВД.

«Сегодня представители министерства пришли в ЦИК и пытались силой доставить членов комиссии на допрос. Это незаконно. Если кто-то хочет путем давления и такими методами победить на выборах, это неправильно. Если сегодня уже началось запугивание, то о честных выборах даже не стоит говорить», — заявил он.

Нардеп Каныбек Иманалиев напомнил, что в соответствии с законом во время роспуска парламента запрещается отзывать членов ЦИК. «Поэтому до следующего года ни одного члена Центризбиркома отзывать нельзя. Также запрещается возбуждать на них уголовные дела во время проведения выборов», — добавил он.

Депутаты решили вызвать министра ВД и членов Центризбиркома на заседание парламента.