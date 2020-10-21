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Власть

Взаимодействие власти со СМИ зависит от уровня политической культуры

Фото 24.kg. Чолпон Джакупова

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова считает, что взаимодействие СМИ с властью зависит от уровня политической культуры ее носителей. Об этом она заявила сегодня на круглом столе в 24.kg.

По ее словам, в относительно стабильный период власть пытается заигрывать, перетягивать на свою сторону СМИ.

«Пиком является предвыборная ситуация и сами выборы. Именно в такие периоды власть ищет активно и много обещает, в том числе средствам массовой информации. Власти понимают, что формирование общественного мнения проходит именно через СМИ. И, естественно, власти лояльны», — отметила Чолпон Джакупова.

Но когда власти кажется, что она укрепилась на своих должностях, а для полного счастья и монополизации мешают независимые СМИ, начинается давление.

Чолпон Джакупова

Она добавила, что качество и эффективность взаимодействия медиа с властью зависит от уровня политической культуры ее носителей, и чем ниже уровень, тем выше риски подавления. «Как правило, люди высокой культуры толерантны и договороспособны. Они ищут точки соприкосновения», — подчеркнула Чолпон Джакупова.

Юрист сказала, что следует также учесть и тот факт, что в последнее время падает и уровень профессионализма среди самих журналистов, наблюдается аффилированность СМИ с теми или иными политиками.

Медиаэксперт Акмат Алагушев добавил, что журналисты не должны молчать, если испытывают давление со стороны тех же правоохранительных органов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170130/
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