Как вписать в трудовую книжку несколько часов работы. Кадровые качели октября

Не пробыв первым вице-мэром Бишкека и нескольких часов, Нариман Тюлеев сегодня стал исполняющим обязанности градоначальника. За последние две недели он не первый чиновник, сделавший стремительную карьеру. Впрочем, далеко не все назначенцы этих дней могут похвастать длительным пребыванием на своих постах.

24.kg о кадровых трендах октября.

Исполняющий обязанности...

Освобожденный из мест заключения в ночь на 6 октября бывший депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров задал тон осенним пертурбациям. 13 октября он с третьей попытки был утвержден парламентом в должности главы кабмина. Прошло всего три дня и к премьерским обязанностям добавились еще президентские.

Полдня президентства

Пост главы государства с приставкой и. о. Садыру Жапарову уступил нардеп Канат Исаев. Избранный на внеочередном заседании парламента спикером Жогорку Кенеша вместо ушедшего с поста Дастана Джумабекова он по Конституции должен был исполнять обязанности подавшего в отставку 15 октября Сооронбая Жээнбекова. Но от полномочий и. о. президента отказался вечером того же дня.

Государственная таможенная служба

Новости о кадровых назначениях посыпались как из рога изобилия. Весьма быстрые перестановки произошли в Государственной таможенной службе. 14 октября главным стражем экономических рубежей Кыргызстана назначили Элнуру Мамбетжунушеву. Проработав на этом посту всего несколько дней, 19 октября она вернулась в кресло зама главы службы. Таможню возглавил Кадыржан Семетеев.

Финансовая полиция

Резкие кадровые перестановки не обошли стороной и Финансовую полицию. 13 октября руководить ею назначили бывшего заместителя председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сагынбека Абдылдаева. Спустя четыре дня руководство ГСБЭП вновь переназначили. Председателем службы стал Сыймык Жапыкеев, до этого называвший себя народным прокурором. Полковник Абдылдаев вернулся на позицию заместителя.

Государственная кадровая служба

Бывший руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев был назначен главой Государственной кадровой службы 14 октября одним из последних указов теперь уже бывшего президента Сооронбая Жээнбекова. 19 октября премьер-министр Садыр Жапаров снял его с занимаемой должности уже своим указом.

Аппарат президента КР

Не успел толком поработать и сменивший Досалы Эсеналиева на посту руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев. 19 октября Садыр Жапаров отправил в отставку и его, назначив рукаппарата Суйунбека Касмамбетова.

Город Ош

Интересные кадровые перестановки происходили и в южной столице Кыргызстана. 6 октября городской кенеш Оша единогласно отправил мэра в отставку. После того как на митинг в его поддержку вышли жители города, Сарыбашова тот же городской кенеш вернул в кресло градоначальника.

Азиз Суракматов

Теперь уже бывший мэр Бишкека Азиз Суракматов дважды подавал в отставку. Первое заявление было написано им 6 октября. Однако позже глава столицы передумал и сообщил прессе, что работал удаленно. Повторно заявление об уходе с поста Суракматов написал сегодня. На этот раз уже окончательно решив сложить с себя полномочия.