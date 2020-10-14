Почему премьер Садыр Жапаров ездит на «Гелендвагене» с подложным номером?

Садыр Жапаров приехал сегодня на заседание парламента в государственную резиденцию «Ала-Арча» на черном джипе Mercedes-Benz G-класс («Гелендваген»), госномер 01KG 389 AGP.

Проверка по сервису Carcheck показала, что машина с таким госномером в Кыргызстане не зарегистрирована. Соответственно, этот номер подложный.

В аппарате правительства не смогли прокомментировать вопрос 24.kg, ссылаясь на отсутствие самого Садыра Жапарова и невозможность уточнить ответ.

Фото скриношот с Carcheck

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой кабмина. Сегодня парламент на внеочередном заседании вновь рассмотрит кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра.