Открытое обращение партии «Мекеним Кыргызстан» к народу

Подошла к концу агитационная кампания по выборам депутатов в Жогорку Кенеш.

Она была непростой. Партию «Мекеним Кыргызстан» большинство наших политических оппонентов сделали мишенью для своих нападок. Но мы шли своим путем, стараясь не ввязываться в эти бесполезные склоки. Нас били в прямом и переносном смысле, а мы призывали к миру. На нас пытались приклеивать ярлыки и обливать грязью, но она к нам не прилипала. Мы честно боролись, не обращая внимание на всю эту информационную суету. Потому что знаем, что стараются укусить обычно того, кто сильнее.

Мы, как это не парадоксально звучит, даже благодарны нашим оппонентам. Ваши фейки и черный пиар против «Мекеним Кыргызстана» сделали нашу партию еще популярнее и вызвали обратный эффект, ведь наш великодушный народ всегда на стороне того, на кого нападают без оснований.

За время предвыборной кампании кандидаты от нашей партии провели сотни встреч с избирателями по всей стране. Наши агитационные караваны побывали во всех регионах, и везде мы чувствовали поддержку простых людей.

Мы хотим сказать спасибо каждому, кто сопереживает и поддерживает «Мекеним Кыргызстан», кто поверил в нас и кто отдаст свой голос за нашу партию. Спасибо вам большое. Хотим заверить, что вы никогда не пожалеете о своем выборе.

Мы хотим сказать спасибо и тем, кто не будет голосовать за нашу партию, но придет на избирательные участки 4 октября, чтобы выполнить свой гражданский долг. Очень важно в это кризисное время не быть равнодушным и участвовать в жизни страны.

Мы никогда не делили и не будем делить наш народ на своих и чужих, на тех, кто за нас, и тех, кто против. Ведь партия «Мекеним Кыргызстан» — это партия каждого кыргызстанца. И это не просто предвыборный лозунг. Это наша философия.

Партия «Мекеним Кыргызстан» открыта для диалога со всеми, кто настроен на конструктив.

Еще раз благодарим весь народ нашей замечательной страны за этот совместный пройденный путь. Всем кыргызстанцам желаем здоровья, благополучия и мира в стране.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 01.10.2020.