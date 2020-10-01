Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: С нами 1,5 миллиона!

За время агитационной кампании партия «Мекеним Кыргызстан» провела свыше 1 тысячи 500 встреч с избирателями. На организованные мероприятия пришли свыше 2 миллионов людей, из них 1,5 миллиона кыргызстанцев готовы поддержать политорганизацию. Об этом сообщили в партии.

«На встречах люди в основном отмечали нашу программу. Особенно кыргызстанцы поддерживают сокращение числа депутатов в два раза», — сказал представитель «Мекеним Кыргызстан».

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 выражает всем гражданам благодарность за поддержку! Спасибо!

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого гражданина!

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 01.10.2020.