14:10
USD 79.60
EUR 93.20
RUB 1.01
Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: С нами 1,5 миллиона!

За время агитационной кампании партия «Мекеним Кыргызстан» провела свыше 1 тысячи 500 встреч с избирателями. На организованные мероприятия пришли свыше 2 миллионов людей, из них 1,5 миллиона кыргызстанцев готовы поддержать политорганизацию. Об этом сообщили в партии.

«На встречах люди в основном отмечали нашу программу. Особенно кыргызстанцы поддерживают сокращение числа депутатов в два раза», — сказал представитель «Мекеним Кыргызстан».

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 выражает всем гражданам благодарность за поддержку! Спасибо!

 

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого гражданина!

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 01.10.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167062/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
«Мекеним Кыргызстан» партиясы эмгек мигранттарын мекенине кайтарууну көздөйт!
№ 4 «Мекеним Кыргызстан» — карыларга кам көргөн партия
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Народ не должен дышать грязным воздухом!
«Мекеним Кыргызстан»: Депутаттардын санын эки эсе кыскартуу зарыл
«Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия, которая заботится о пожилых
«Мекеним Кыргызстан» № 4: От количества к качеству! Сократим ЖК в два раза!
Ахматбек Келдибеков: Биз Ата Журтубуз менен сыймыктанышыбыз керек
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Баткен голосует ЗА!
Нужно голосовать за «Мекеним Кыргызстан» № 4 — Скажи «ДА!» свободе слова!
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Скажи «ДА!» проектам развития для каждой области
Популярные новости
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Аманкулов обратился в&nbsp;ГКНБ на&nbsp;провокации, а&nbsp;на&nbsp;него написали заявление активисты Аманкулов обратился в ГКНБ на провокации, а на него написали заявление активисты
Сооронбай Жээнбеков: В&nbsp;преддверии выборов посягают на&nbsp;суверенитет Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков: В преддверии выборов посягают на суверенитет Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков вылетел в&nbsp;Россию на&nbsp;переговоры с&nbsp;Владимиром Путиным Сооронбай Жээнбеков вылетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным
Бизнес
Купите 2&nbsp;аксессуара в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; третий получите БЕСПЛАТНО! Купите 2 аксессуара в O!Store — третий получите БЕСПЛАТНО!
Важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;его роль для организма Важность витамина Д и его роль для организма
Внимание! Важная информация от&nbsp;Beeline Внимание! Важная информация от Beeline
ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в&nbsp;MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября
1 октября, четверг
14:04
В Узгене при ссоре убит мужчина: милиция призывает не политизировать инцидент В Узгене при ссоре убит мужчина: милиция призывает не п...
14:01
Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: С нами 1,5 миллиона!
13:45
COVID-19. Заразились в мире 33,9 миллиона, число умерших превышает 1 миллион
13:34
Игнорирование COVID-19 продолжается. На свадьбу собрали 300 человек
13:31
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию