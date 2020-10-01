1 октября — Международный день пожилых людей. Он был учрежден ООН в 1990 году, соответственно, в этом году мир отмечает День пожилых людей в 30-й раз.

В этот день принято оказывать особое внимание представителям старшего поколения.

«Для партии «Мекеним Кыргызстан» каждый день в году — это день внимания и заботы о пожилых людях, наших бабушках и дедушках, наших родителях, старших товарищах, родственниках, соседях, — говорит кандидат в депутаты от политорганизации Улан Садалиев. — Мы не раздаем пустых обещаний и не говорим, что завтра увеличим пенсии вдвое. Но мы обещаем, что сделаем все, чтобы экономика Кыргызстана совершила рывок. Будет экономический рост, будут увеличиваться и пенсии. И, поверьте, это не фантазии. Если правильно действовать, то добиться этого можно будет в самое ближайшее время».

Партия «Мекеним Кыргызстан» желает всем гражданам, особенно вступившим в возраст мудрости и зрелости, здоровья и долголетия!