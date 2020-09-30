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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: Баткен голосует ЗА!

Баткен — тут начинается наш Кыргызстан! Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 встретилась с избирателями Баткенской области. Во время встречи было высказано много теплых слов поддержки в адрес политического объединения. Жители области верят в партию «Мекеним Кыргызстан». В свою очередь кандидаты от политического объединения заверили своих избирателей, что выполнят все свои обещания.

Кандидаты в депутаты во главе с лидером партии Мирланом Бакировым презентовали свою программу и получили благословение у местных аксакалов. Большой интерес у избирателей вызвал раздел здравохранения.

«Мекеним Кыргызстан» разработала концепт программы кардинального обновления здравоохранения.

В его основе лежат рыночные механизмы, которые необходимо быстро внедрять в систему здравоохранения, если мы хотим получить современные больницы по всей стране и реальную для всех доступность к медицинским услугам в кратчайший срок.

Опыт Грузии доказывает, что буквально за два года с начала реформ, переведя здравоохранение из функционала государства в частный сектор, можно построить по всей стране десятки современных многопрофильных больниц.

Различные исследования показывают, что малообеспеченные граждане Кыргызстана тратят более 70 процентов своего ежемесячного дохода, попадая в больницу. Многим приходится продавать или закладывать свое имущество, занимать средства, чтобы полностью оплатить лечение и медикаменты. Как следствие — вырос рынок нетрадиционной, бездоказательной медицины», — отметил Мирлан Бакиров.

Его коллега Таабалды Тиллаев добавил: «В Баткенской области мы намерены инициировать развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства, ориентированного на выращивание рапса, а также сои, ягод и фруктов. Знаменитый баткенский урюк должен стать одной из визитных карточек региона и экспортным ориентиром».

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 30.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166881/
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