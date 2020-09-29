19:59
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Нужно голосовать за «Мекеним Кыргызстан» № 4 — Скажи «ДА!» свободе слова!

Кыргызская Республика — один из лидеров региона по количеству и влиянию неправительственных и некоммерческих организаций, активно участвующих в жизни общества.

Демократические ценности в сочетании с нашей культурой создали уникальную модель, совмещающую активную гражданскую позицию и свободу слова. В 2020 году Кыргызстан занял 82-е место в мировом рейтинге свободы слова. Для сравнения: в том же рейтинге Казахстан занимает 157-е место, Узбекистан — 156-е, а Таджикистан — 161-е.

Партия «Мекеним Кыргызстан» намерена поддерживать все законодательные инициативы, направленные на укрепление свободы слова в стране и развитие гражданского общества.

Сегодня в разных государствах, в том числе и у нас, возникают попытки регулировать интернет путем принятия различных ограничительных мер и запретительных законов.

Международное сообщество уже не первый год обсуждает перспективы принятия общей Конституции (Кодекса) интернета. Принятие такой Конституции, например, в рамках ООН, способствовало бы снятию многих проблем, связанных с необходимостью введения интернет-правил на национальном уровне.

Принятие Жогорку Кенешем Закона «О манипулировании информацией» широко осуждалось в обществе, значит, эта тема волнует людей.

Партия «Мекеним Кыргызстан» считает, что мы больше не можем ждать, пока вопрос об интернет-Конституции (Кодексе) решится на наднациональном уровне.

Мы предлагаем:

— разработать нашу кыргызскую интернет-Конституцию (Кодекс). Сразу после выборов в Жогорку Кенеш организовать рабочую группу по подготовке проекта. В нее в обязательном порядке должны войти авторитетные представители гражданского общества, журналисты, чиновники и депутаты. Проект кыргызской интернет-Конституции должен пройти широкое общественное обсуждение.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 29.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166863/
просмотров: 29
Версия для печати
Материалы по теме
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Скажи «ДА!» проектам развития для каждой области
Ноокат эли «Мекеним Кыргызстан» партиясын жогорку деңгээлде тосуп алды
Откровенный разговор о важном. Встреча «Мекеним Кыргызстана» с жителями Нооката
Кандидаты от «Мекеним Кыргызстан» № 4 встретились с Ассамблеей народа КР
Искендер Матраимов: Укуктук мамлекетсиз келечекти элестетүүгө болбойт
«Мекеним Кыргызстан» № 4 — лидер парламентской гонки!
«Мекеним Кыргызстандын» талапкерлерин аравандыктар жогорку деңгээлде тосуп алды
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Нас ждет победа — с нами народ!
Теплый прием оказал Джалал-Абад кандидатам от партии «Мекеним Кыргызстан» № 4
Кочкор-Ата шаары «Мекеним Кыргызстанды» колдойт
Популярные новости
Будет&nbsp;ли введен карантин после выборов? Ответ президента Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и&nbsp;наземным транспортом Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и наземным транспортом
Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у&nbsp;избирателей. Почему? Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у избирателей. Почему?
Бизнес
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
29 сентября, вторник
19:58
Выборы-2020. Исключены кандидаты из списков пяти партий Выборы-2020. Исключены кандидаты из списков пяти партий...
19:55
Нужно голосовать за «Мекеним Кыргызстан» № 4 — Скажи «ДА!» свободе слова!
19:52
Из-за болезни музыкант не мог играть на пианино 20 лет. Ученые нашли решение
19:17
Нужно голосовать! Программу партии «Ата Мекен» № 6 признали эффективной
19:15
Перепродал машину и скрылся. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве