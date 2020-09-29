Кыргызская Республика — один из лидеров региона по количеству и влиянию неправительственных и некоммерческих организаций, активно участвующих в жизни общества.

Демократические ценности в сочетании с нашей культурой создали уникальную модель, совмещающую активную гражданскую позицию и свободу слова. В 2020 году Кыргызстан занял 82-е место в мировом рейтинге свободы слова. Для сравнения: в том же рейтинге Казахстан занимает 157-е место, Узбекистан — 156-е, а Таджикистан — 161-е.

Партия «Мекеним Кыргызстан» намерена поддерживать все законодательные инициативы, направленные на укрепление свободы слова в стране и развитие гражданского общества.

Сегодня в разных государствах, в том числе и у нас, возникают попытки регулировать интернет путем принятия различных ограничительных мер и запретительных законов.

Международное сообщество уже не первый год обсуждает перспективы принятия общей Конституции (Кодекса) интернета. Принятие такой Конституции, например, в рамках ООН, способствовало бы снятию многих проблем, связанных с необходимостью введения интернет-правил на национальном уровне.

Принятие Жогорку Кенешем Закона «О манипулировании информацией» широко осуждалось в обществе, значит, эта тема волнует людей.

Партия «Мекеним Кыргызстан» считает, что мы больше не можем ждать, пока вопрос об интернет-Конституции (Кодексе) решится на наднациональном уровне.

Мы предлагаем:

— разработать нашу кыргызскую интернет-Конституцию (Кодекс). Сразу после выборов в Жогорку Кенеш организовать рабочую группу по подготовке проекта. В нее в обязательном порядке должны войти авторитетные представители гражданского общества, журналисты, чиновники и депутаты. Проект кыргызской интернет-Конституции должен пройти широкое общественное обсуждение.