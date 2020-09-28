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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Кандидаты от «Мекеним Кыргызстан» № 4 встретились с Ассамблеей народа КР

Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекеним Кыргызстан» встретились с представителями национальных меньшинств. Встреча, в которой приняли участие представители свыше 20 диаспор, прошла в Ассамблее народа Кыргызстана. Модератором мероприятия выступил председатель ассамблеи Абдыганы Эркебаев. 
 

Кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Эльнура Алканова рассказала о двух инициативах политорганизации: включать в правительство представителей нацменьшинств и повысить статус ассамблеи.

Стоит отметить, что в период правления бывшего президента с ассамблеи был снят статус консультативно-совещательного органа. Партия «Мекеним Кыргызстан» заявила, что будет работать над повышением статуса Ассамблеи народа Кыргызстана на законодательном уровне.

Татьяна Карыжинская заметила, что очень важно проводить работу по сохранению языков всех народов. Она рассказала, что молодое поколение начало забывать свой родной язык, культуру и традиции.

Представители нацменьшинств задали самые разные вопросы кандидатам в депутаты. Граждане также рассказали о своих насущных проблемах, внесли предложения по улучшению нынешней ситуации.

Эльнура Алканова сказала, что очень важно защищать права граждан всех национальностей, проживающих в Кыргызстане.

Участники мероприятия пожелали удачи партии «Мекеним Кыргызстан» и отметили, что у кандидатов чувствуются и задор молодого духа, и большой жизненный опыт.

 
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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 28.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166706/
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