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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4 — лидер парламентской гонки!

Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша КР от партии «Мекеним Кыргызстан» встретились с жителями Ленинского района столицы. На встречу пришли сотни человек. Перед началом мероприятия организаторы раздали всем гостям медицинские маски и попросили всех держать между собой социальную дистанцию.

Кандидаты ознакомили жителей с программой партии, ответили на интересующие бишкекчан вопросы. Говоря о повышении тарифов на общественный транспорт, Марлен Маматалиев заявил: «Стоимость проезда в общественном транспорте не изменится, и это не должно даже обсуждаться, мы не допустим этого».

Также он отметил, что основной задачей партии является возвращение всех наших соотечественников, которые трудятся за пределами Кыргызстана, в республику, обеспечение их работой, хорошей заработной платой.

«Мы хотим жить в стране, где каждый из нас будет гордиться, что он родился в Кыргызстане. Мы, в отличие от других партий, своих оппонентов не очерняем, фейковые новости не распространяем, потому что уважаем своих оппонентов. У всех партий хорошие программы. Каждая партия достойна победы. Наша партия желает всем только мира и победы. Партия «Мекеним Кыргызстан» призывает всех сохранять спокойствие и не устраивать провокации», — отметил Маматалиев.

«Мекеним Кыргызстан» — партия каждого кыргызстанца. В избирательном бюллетене № 4.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 28.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166587/
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