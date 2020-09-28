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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: Нас ждет победа — с нами народ!

Построить логистические центры для фермеров и реализовать программу доступного жилья. С такой инициативой выступили кандидаты в депутаты от политической партии «Мекеним Кыргызстан».

Араван встречает партию «Мекеним Кыргызстан» № 4. Как и большинство граждан Кыргызстана, жители Аравана занимаются сельским хозяйством и садоводством. Чтобы увеличить их доход, необходимо строить логистические центры в каждом регионе страны. Чтоб фермеры не искали рынки сбыта сами, а привозили продукцию на специальные склады логистических центров, где ее будут покупать. Эти и другие планы на встрече с араванцами представили кандидаты от «Мекеним Кыргызстана».

По мнению Ибрагима Жунусова, кандидата в Жогорку Кенеш от политической партии «Мекеним Кыргызстан», необходимо кардинально изменить порядок предоставления детских пособий. Кроме того, надо облегчить получение звания «Мать-героиня». Некоторые женщины, например, не могут получить признание, потому что один из их детей имел проблемы с законом. «Это не справедливо», —считают в партии и добавляют, что родители не несут ответственности за поведение своих детей.

Ибрагим Жунусов, кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан»: «В разных областях Кыргызстана молодые родители часто жалуются, что не получают пособия. Некоторые семьи остаются без выплат из-за того, что у них дома есть телевизор или потому что во дворе пасется скот. Социальные службы в таких случаях говорят, что семья и так слишком обеспечена, а значит, пособие им не нужно. Так быть не должно. Каждый ребенок, рожденный в Кыргызстане, должен находиться на попечении государства. А каждая мать заслуживает признания».

В свою очередь лидер партии Мирлан Бакиров призвал соперников вести борьбу чисто и не использовать грязные технологии. Спикер подчеркнул, что проведение выборов на основе закона является одним из основных принципов «Мекеним Кыргызстана».

Большинство жителей Аравана заявили, что 4 октября проголосуют за четвертую партию в списке. Поскольку члены политобъединения уже взяли на себя заботу о народе. Регулярные благотворительные акции, помощь во время пандемии и до нее поспособствовали кандидатам «Мекеним Кыргызстан» завоевать доверие местных жителей.

«Мекеним Кыргызстан» — партия каждого кыргызстанца. 4 октября выберите цифру 4. Скажите «да» благополучию матерей и честной политике!

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 28.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166570/
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