Я выбираю партию «Мекеним Кыргызстан»

Известная певица Кыргызстана Кызсайкал Кабылова выбирает партию «Мекеним Кыргызстан» № 4 . Об этом сообщила сама артистка на своей странице в соцсетях.

По ее словам, во время пандемии коронавируса многие кандидаты из этой политорганизации не остались в стороне и помогли народу пережить эти трудные дни. «У каждого человека есть свой выбор! Во время коронавирусной пандемии, когда народ нуждался в медикаментах и кислородных концентраторах, кандидаты от партии «Мекеним Кыргызстан» помогали народу и спасли жизнь нашим соотечественникам!

Я вообще не разбираюсь в политике и не хочу вмешиваться! Я выбираю эту партию, потому что в трудную минуту не оставили кыргызский народ без помощи!» — написала Кабылова.