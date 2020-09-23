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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Я выбираю партию «Мекеним Кыргызстан»

Известная певица Кыргызстана Кызсайкал Кабылова выбирает партию «Мекеним Кыргызстан» № 4 . Об этом сообщила сама артистка на своей странице в соцсетях.

По ее словам, во время пандемии коронавируса многие кандидаты из этой политорганизации не остались в стороне и помогли народу пережить эти трудные дни. «У каждого человека есть свой выбор! Во время коронавирусной пандемии, когда народ нуждался в медикаментах и кислородных концентраторах, кандидаты от партии «Мекеним Кыргызстан» помогали народу и спасли жизнь нашим соотечественникам!

Я вообще не разбираюсь в политике и не хочу вмешиваться! Я выбираю эту партию, потому что в трудную минуту не оставили кыргызский народ без помощи!» — написала Кабылова.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 23.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166103/
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