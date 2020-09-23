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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4 запустит проект «Активный гражданин»

Партия «Мекеним Кыргызстан» намерена реализовать проект «Активный гражданин». Подобные есть во многих странах мира и успешно функционируют. С помощью данного механизма граждане могут влиять на принятие важных решений.

Ты хочешь изменить страну? Не будь пассивным созерцателем! Стань активным гражданином!

Проект «Активный гражданин» для тех, кто хочет участвовать в развитии Кыргызстана, готов внести свой вклад в изменение нашей жизни. Определяй приоритеты сам и участвуй в принятии важных решений!

Мы внедряем систему электронных опросов и ждем твоих ответов и предложений. За участие в проекте ты получишь баллы. И сможешь получить скидку на проезд в общественном транспорте, оплачивать парковку и заработать статус активного гражданина. Стань активным сегодня — прояви инициативу!

От твоей активности зависит завтрашний день.

Создадим эффективную связь между властью и обществом!

«Мекеним Кыргызстан» — партия каждого гражданина! № 4.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 23.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166092/
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