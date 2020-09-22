Около 500 человек пришли на встречу с партией «Мекеним Кыргызстан» № 4 в селе Юсупов Ошской области. Кандидаты в депутаты партии выразили слова благодарности за всемерную поддержку и презентовали программу политического объединения.

Кандидаты в депутаты Элнура Алканова и Ильхом Маннанов заявили, что партия «Мекеним Кыргызстан» окажет реальную поддержку развитию экономики Ошской области: «Для экономики Ошской области драйвером может стать развитие легкой, перерабатывающей промышленности, многоотраслевого аграрного сектора, прежде всего садовых культур и растениеводства; развитие горнодобывающей промышленности; развитие экологического, краеведческого, этнотуризма, а также развитие «зиярат»-туризма, так как именно на территории области находится большое количество мазаров, святых мест, мечетей и другого; развитие современных коммуникаций, нефтедобывающей промышленности; развитие инфраструктуры, обеспечивающей торговлю южного региона с зарубежными странами. Важный вопрос — продолжение строительства водопроводов и ирригационных систем».

«Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого кыргызстанца!





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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 22.09.2020.