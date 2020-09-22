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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: Здоровье граждан на первом месте!

Нургуль Аднаева: «Хочу быть представителем народа в парламенте, чтобы улучшить наше здравоохранение.

В нашей стране уже 29 лет идут реформы здравоохранения, и если бы в начале пути мы закрыли государственные учреждения здравоохранения, то доступ граждан к медицинским услугам и вовсе был бы ограничен. Костяк нашего здравоохранения составляют люди, которые получили советское образование, они-то чаще всего отзывались и отзываются на нужды людей.

Я проработала в системе здравоохранения Кыргызстана 32 года. Толчком к участию в выборах для меня послужила пандемия. Я уже два года работаю куратором здравоохранения в аппарате правительства КР. Увидев все этапы развития коронавируса, пришла к выводу, что с его распространением ты мало что можешь изменить в системе, оставаясь только исполнителем. Мне захотелось быть представителем народа в Жогорку Кенеше КР для улучшения нашего здравоохранения, тем более все имеющиеся проблемы каждого гражданина и семьи мне хорошо знакомы. В одном ряду со мной стоят другие эксперты и профессионалы, которые хорошо знают социальный блок.

Сегодня в сознании людей произошло как минимум два переосмысления: что не материальные блага, а здоровье занимает в их жизни первое место, и насколько важен и нужен труд медицинских работников, ведь до сегодняшнего времени медиков то и дело постоянно ругали и били.

В программе партии «Мекеним Кыргызстан» значится и электронное здравоохранение. У нас нет единой системы. В систему электронного здравоохранения точечно вовлечены лишь некоторые организации здравоохранения, эта работа не имеет системного характера.

Мы должны решить и вопросы обеспечения лекарственными средствами. До сих пор приходится вручную собирать данные по потребностям, остаткам по всей стране. Если партия поможет довести до конца работу по созданию базы данных, электронному рецепту и в целом по электронному здравоохранению, это поможет прозрачности, антикоррупционности и информативности.

В нашей стране сейчас в основном действует обязательное медицинское страхование. Мне кажется, что в этом процессе должен участвовать каждый человек, а для социально незащищенных граждан необходимо внедрить государственные ваучеры, чтобы люди могли выбирать место для лечения по своему желанию, и не важно — это будет государственная или частная больница. Добровольный выбор пациента прописан у нас в законе, но, к сожалению, он не работает, как надо. Необходимо внести кардинальные изменения в развитие системы обязательного медицинского страхования.

В нашей программе на первом месте люди. С ними надо работать до тех пор, пока они не узнают о своих правах и не научатся ими пользоваться. Нужны также сильные законы и сильное управление, при котором будет непременно наблюдаться эффективное использование средств и высокая удовлетворенность пациента».

***
Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 22.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165920/
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