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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Онлайн-диалог с партией «Мекеним Кыргызстан» № 4

Кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Урмат Самаев провел онлайн-встречу со своими избирателями. В ней приняли участие более 1 тысячи 500 сторонников кандидата. Были заданы различные вопросы от сторонников, в том числе и о том, как Урмат Самаев видит свою работу в дальнейшем.

На онлайн-встрече Урмат Самаев презентовал предвыборную программу и поделился своими планами на будущее. Встреча проходила в формате «вопрос-ответ», и Урмат Самаев постарался ответить на все заданные вопросы.

Презентовав коротко программу партии «Мекеним Кыргызстан», он подчеркнул, что партия преследует две основные цели: это построение социально ориентированного государства с развитой рыночной экономикой и рост благосостояния каждого гражданина республики.

Был задан вопрос о том, что несмотря на то, что программа партии «Мекеним Кыргызстан» охватывает весь Кыргызстан, будет ли он как кандидат, баллотирующийся от города Токмака и Чуйской долины, уделять особое внимание этому региону и что он планирует сделать для улучшения в регионе. Урмат Самаев подчеркнул, что, хотя в первую очередь в Жогорку Кенеше будут решаться вопросы на государственном уровне, но он обязательно использует свои депутатские полномочия, чтобы при реализации программы были включены вопросы по развитию Токмака и Чуйской долины, откуда он идет на выборы. Это и работа над созданием рабочих мест, системой единого налога, улучшением услуг госслужащих.

Для решения стратегических вопросов он, как кандидат, открывает общественную приемную в Токмаке и Чуйской долине: «И если вы, как электорат, доверяете мне, мы всегда будем с вами на связи и будем вместе решать и будущие планы. Каждая ваша инициатива, которую вы озвучите, будет поддержана мною».

Был задан вопрос о его предыдущей деятельности в парламенте, результатах работы. Урмат Самаев рассказал, что за весь период депутатской деятельности в шестом созыве ЖК КР он получил 1 тысячу 985 писем, из которых 1 тысяча 483 были направлены в правительство для их рассмотрения и решения. Самаев всегда работал так, чтобы не оставлять без ответа ни один запрос, и готов и дальше так же тесно работать с гражданами.

На вопрос, какими будут первые его шаги в седьмом созыве, Урмат Самаев рассказал, что в первую очередь команда партии «Мекеним Кыргызстан» будет разрабатывать законы, направленные на развитие экономики, модернизации госаппарата, малого и среднего бизнеса, безопасности и системы здравоохранения Кыргызстана. «Недавняя пандемия показала нам, что мы должны быть готовы к любым неожиданным вызовам. Я не хочу оставлять наших людей наедине с проблемой и ставлю своей целью поднять государство до такого состояния, при котором всегда можно оказать помощь человеку», — такими словами закончил Урмат Самаев онлайн-конференцию.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан».  Дата выхода 21.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165861/
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