«Мекеним Кыргызстан» № 4: Флаги, теплая атмосфера и улыбки людей

Флаги, теплая атмосфера и улыбки людей. Так встречали кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» № 4 жители сел Кашкар-Кыштак, Нариман и Шарк. Команда политического объединения уверенно выступает на парламентских выборах и считается главным фаворитом на победу. Сильная команда, эффективная программа и честность — составляющие успеха партии «Мекеним Кыргызстан».

Программа «ДА!» партии «Мекеним Кыргызстан» — это пакет реальных проектов по многим направлениям жизнедеятельности страны. Программа партии лишена популизма и пронизана конкретикой. В ней учтены злободневные проблемы общества и представлены варианты их решений. Но, конечно, охватить все в одной программе было просто невозможно. Мы такую цель себе и не ставили.

«Нам хотелось, чтобы программа партии была народной программой, понятной всем и каждому. Поэтому она написана очень доступным простым языком. Члены партии «Мекеним Кыргызстан» готовы участвовать в разработке многих государственных программ, необходимость которых указана в программе.

Мы уверены, что Кыргызстан может встать на путь устойчивого развития и удивить мир не очередной революцией на улицах, а интеллектуальной революцией, революцией инноваций и новых идей», — заявил Искендер Матримов во время встречи с избирателями.

Кыргызстанцы говорят «Да» партии «Мекеним Кыргызстан» № 4.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 20.09.2020.