Кербен встречает партию «Мекеним Кыргызстан» № 4

Новая точка на маршруте агитационного каравана партии «Мекеним Кыргызстан» — город Кербен. Сотни человек пришли на встречу с кандидатами. Лидер партии Мирлан Бакиров презентовал программу.
«В последнее время политика государства повернулась лицом к регионам. Мы приветствуем такой подход. Именно сильные регионы — основа для развития страны.
Партия «Мекеним Кыргызстан» считает, что сегодня нужно сделать все, чтобы привлечь в регионы бизнес и стимулировать развитие производства и предпринимательства на местах. «Чтобы продвинуться в этом направлении, мы предлагаем:
— определить проекты государственно-частного партнерства для создания энергетической, транспортной, информационно-коммуникационных и социально-культурных инфраструктур в регионах. Создать каталог предлагаемых проектов по каждому региону;
— обеспечить справедливое распределение доходов от добычи природных ресурсов между государством, недропользователями и местными сообществами. Это положительно отразится на увеличении доходов регионов», — отметил Мирлан Бакиров.
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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 18.09.2020.