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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Кербен встречает партию «Мекеним Кыргызстан» № 4

Новая точка на маршруте агитационного каравана партии «Мекеним Кыргызстан» — город Кербен. Сотни человек пришли на встречу с кандидатами. Лидер партии Мирлан Бакиров презентовал программу.

«В последнее время политика государства повернулась лицом к регионам. Мы приветствуем такой подход. Именно сильные регионы — основа для развития страны.

Партия «Мекеним Кыргызстан» считает, что сегодня нужно сделать все, чтобы привлечь в регионы бизнес и стимулировать развитие производства и предпринимательства на местах. «Чтобы продвинуться в этом направлении, мы предлагаем:

— определить проекты государственно-частного партнерства для создания энергетической, транспортной, информационно-коммуникационных и социально-культурных инфраструктур в регионах. Создать каталог предлагаемых проектов по каждому региону;

— обеспечить справедливое распределение доходов от добычи природных ресурсов между государством, недропользователями и местными сообществами. Это положительно отразится на увеличении доходов регионов», — отметил Мирлан Бакиров.

 

 

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 18.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165676/
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