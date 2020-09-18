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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Ала-Бука выбирает партию «Мекеним Кыргызстан» № 4

Жители села Ала-Бука тепло приветствовали кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» № 4 во главе с лидером Мирланом Бакировым.
 
Этот регион очень богат полезными ископаемыми. Партия «Мекеним Кыргызстан» уделяет большое внимание развитию горнодобывающего сектора страны.
 

Бакиров отметил: «Кыргызстан — это аграрная страна. Более 60 процентов населения трудится именно в этом секторе экономики. Для повышения потенциала нашего сельского хозяйства, в том числе и экспортного. 

Нам нужна сеть торгово-логистических центров, через которые аграрии смогут реализовывать свою продукцию, а также сеть станций по обслуживанию сельхозтехники с возможностью брать ее в лизинг или аренду.  

В каждом регионе должны быть созданы консультационные центры для фермеров, где они могли бы получать рекомендации по всем вопросам, касающимся своего бизнеса».

«Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого кыргызстанца!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 18.09.2020. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/165624/
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