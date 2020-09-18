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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4. Кандидаты ушли в народ

Продолжаются агитационные поездки кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» по стране. На этот раз партийцев встречали жители сел Сарай, Савай и города Кара-Суу. Тысячи человек пришли выразить свою поддержку кандидатам от партии «Мекеним Кыргызстан» № 4.

Искендер Матраимов, выступая перед избирателями в селе Сарай, обозначил одной из главных задач партии «Мекеним Кыргызстан» — построение сильного и эффективного государства.

«Мне не нравится слово «реформы». За последние десятилетия оно преобрело негативный оттенок. Партия «Мекеним Кыргызстан» выступает за модернизацию и обновление системы государственного управления. В том числе и за изменение системы административно-территориального деления. В течение пяти лет мы должны перейти к трехуровневой системе управления: республика — аймак — айыл», — подчеркнул Искендер Матраимов.

Избиратели Ошской области в свою очередь рассказали кандидатам в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» о проблемах, которые их волнуют, и задали вопросы о позиции партии по разным направлениям развития страны. Голос каждого будет услышан, мнение каждого будет учтено! «Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого кыргызстанца!

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 18.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165591/
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