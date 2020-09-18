Жители Аксы говорят «Да» партии «Мекеним Кыргызстан» № 4!

Лидер партии «Мекеним Кыргызстан» встретился с жителями села Кызыл-Жар Аксыйского района. Сотни избирателей пришли поддержать кандидатов от политического объединения. Партия «Мекеним Кыргызстан» — это партия не пустых обещаний, а реальных дел!

Мирлан Бакиров в своем выступлении заявил: «Мы, команда партии «Мекеним Кыргызстан», — созидатели и единомышленники. У нас есть большой опыт в политике, экономике, госуправлении и социальной сфере. Несмотря на отличие по возрасту и полу, по национальности и вероисповеданию, по месту рождения и по происхождению, мы смогли найти общие ценности.



Команда «Мекеним Кыргызстан» так же, как и большинство жителей, прошла большие потрясения. Многие переосмыслили значимость тех ценностей, которым раньше придавали малое значение. И мы поняли, что страну должны менять и развивать только мы сами.



Победим безработицу, сократим количество депутатов и поднимем экономику страны».







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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 18.09.2020.