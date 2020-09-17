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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Продолжаются встречи кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» с электоратом

В графике лидера партии Мирлана Бакирова сегодня поселок Шамалды-Сай в Джалал-Абадской области.

«Шамалды-Сай — это пример развития для малых городов Кыргызстана, — отметил он на встрече с избирателями. — Из других подобных населенных пунктов люди уезжают, а в Шамалды-Сай едут, чтобы здесь жить».

«Тем не менее проблемы малых городов по всей стране необходимо решать. И, как показывает Шамалды-Сай, решать их можно только комплексно. Когда партия «Мекеним Кыргызстан» придет в Жогорку Кенеш, мы начнем разрабатывать концепцию развития малых городов республики совместно с местными сообществами и гражданскими активистами», — поделился планами на будущее с жителями поселка лидер политорганизации.

«Мекеним Кыргызстан» — партия каждого гражданина!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 17.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165519/
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