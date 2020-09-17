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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4. Таабалды Тиллаев: Родина начинается с Баткена

Когда речь заходит о целостности и безопасности государства, невольно вспоминается о ситуациях в приграничных районах республики. Неслучайно говорят, что «Родина начинается с Баткена…». Таабалды Тиллаев – депутат Жогорку Кенеша VI созыва, он неоднократно обращал внимание коллег на проблему границ. Именно это сегодня волнует не только многих баткенцев, но и всех граждан Кыргызстана. Все прекрасно понимают, что целостность государства и будущее страны напрямую связаны с незыблемостью границ. И эти вопросы партия «Мекеним Кыргызстан» вновь готова внести в повестку дня работы парламента нового созыва и довести до окончательного решения.

Обращая внимание на развитие регионов, партия предлагает в Баткенской области инициировать развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства, ориентированного на выращивание рапса, а также сои, ягод и фруктов. Знаменитый баткенский урюк должен стать одной из визитных карточек региона и экспортным ориентиром.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 17.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165507/
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