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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Важное одной строкой про партию «Мекеним Кыргызстан»

• Внешняя политика: «Мекеним Кыргызстан» поддерживает стратегический курс на евразийскую интеграцию.
• Борьба с коррупцией: полная цифровизация рынка государственных услуг к 2025 году.
• Граница: комиссия по вопросам делимитации и демаркации государственных границ должна работать на постоянной основе.
• Волонтеры: обеспечить добровольческим движениям всяческую поддержку со стороны государства.
• Развитие инфраструктуры: ускоренное строительство железной дороги КНР – Кыргызстан – Узбекистан. Открытие крупного логистического центра в Нарыне по согласованию с местными сообществами, строительство карго-центра на базе аэропорта «Манас».
• Налоги: упразднить все налоги и оставить один налог, начисляемый на оборот бизнеса.
• Административно-территориальное деление: в течение пяти лет ликвидировать области, укрупнить районы и перейти к трехуровневой системе управления: республика – аймак – айыл. 

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 17.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165469/
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