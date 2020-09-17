Важное одной строкой про партию «Мекеним Кыргызстан»

• Внешняя политика: «Мекеним Кыргызстан» поддерживает стратегический курс на евразийскую интеграцию.

• Борьба с коррупцией: полная цифровизация рынка государственных услуг к 2025 году.

• Граница: комиссия по вопросам делимитации и демаркации государственных границ должна работать на постоянной основе.

• Волонтеры: обеспечить добровольческим движениям всяческую поддержку со стороны государства.

• Развитие инфраструктуры: ускоренное строительство железной дороги КНР – Кыргызстан – Узбекистан. Открытие крупного логистического центра в Нарыне по согласованию с местными сообществами, строительство карго-центра на базе аэропорта «Манас».

• Налоги: упразднить все налоги и оставить один налог, начисляемый на оборот бизнеса.

• Административно-территориальное деление: в течение пяти лет ликвидировать области, укрупнить районы и перейти к трехуровневой системе управления: республика – аймак – айыл.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 17.09.2020.