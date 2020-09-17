Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4. Как проходят встречи с избирателями

Прошло две недели предвыборной гонки. Впереди еще столько же.

Кандидаты от партии «Мекеним Кыргызстан» поставили перед собой цель побывать во всех уголках нашей страны, чтобы лично рассказать о программе партии избирателям.

Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан», в эти дни встречается со своими земляками в Алайском районе Ошской области.

Партия «Мекеним Кыргызстан» — это партия дел, а не пустых слов и обещаний. Ахматбек Келдибеков

«В наших рядах — как совсем молодые политики, только начинающие свой путь, так и те, у кого есть опыт государственной службы. Пожалуй, у нас самая сбалансированная команда по всем критериям», — сказал на встрече в селе Жошоолу Ахматбек Келдибеков.

Встреча не была формальной и не закончилась вместе с речью Келдибекова. Избиратели живо интересовались партией, ее программой, кандидатами и первыми шагами «Мекеним Кыргызстана» в парламенте. Ахматбек Келдибеков выслушал каждого, ответил на все вопросы. Избиратели долго не хотели отпускать экс-спикера, но Ахматбеку Келдибекову и его соратникам надо было отправляться дальше по агитационному маршруту.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 17.09.2020.