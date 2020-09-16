«Мекеним Кыргызстан» № 4: Джалал-Абад говорит «Да»!

Кандидаты партии «Мекеним Кыргызстан» и ее лидер Мирлан Бакиров провели встречу с избирателями в Базар-Коргонском и Токтогульском районах Джалал-Абадской области. В рамках мероприятия местным жителям была презентована программа партии. Кандидаты партии «Мекеним Кыргызстан» рассказали о своих целях, которые способствуют развитию страны.

Лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров в своем выступлении отметил: «Партия «Мекеним Кыргызстан» нацелена внедрить эффективный механизм государственного управления.

Мы предлагаем:

— модернизировать государственный аппарат: сократить его штатную численность, устранить дублирование функций органов государственного управления, избавиться от ненужных функций, которые можно передать на аутсорсинг частным структурам;

— объединить министерства и ведомства за счет оптимизации и перераспределения функций;

— внедрить принцип многофункциональности. Объединить функции вице-премьеров и глав профильных министерств. По такому же принципу совместить функции министров и начальников управлений;

— внедрить новые механизмы отбора кадров в систему государственной службы, которые соответствовали бы стандартам компетентности и доверия общества.