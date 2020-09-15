Кандидаты от партии «Мекеним Кыргызстан» и ее лидер Мирлан Бакиров провели встречу с избирателями в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. В рамках мероприятия местным жителям была представлена программа политорганизации. Кандидаты от партии «Мекеним Кыргызстан» рассказали о своих целях, которые способствуют развитию страны.

Лидер политобъединения Мирлан Бакиров и кандидаты в депутаты Эрлист Акунбеков и Болот Жуманазаров провели встречу с избирателями в Базар-Коргонском районе. Визит представителей партии в регион длился три дня. В первый день они посетили село Кызыл-Ункур, жителям которого была представлена программа политической организации.

Кандидаты в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» также посетили села Сейдикум, Арсланбоб, Жай-Терек и Каба. Большинство жителей Базар-Коргонского района отметили, что свой голос на предстоящих парламентских выборах они отдадут этому политическому объединению.

Напомним, парламентские выборы состоятся 4 октября этого года. Партия «Мекеним Кыргызстан» выступает под № 4.

«Мекеним Кыргызстан» — это партия каждого гражданина!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 15.09.2020.