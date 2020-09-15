11:45
USD 79.03
EUR 93.70
RUB 1.06
Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: У Кыргызстана должен быть свой Давосский форум!

Цифровые технологии стали частью нашей повседневной жизни. Без них невозможно представить ни один бизнес-процесс, они прочно осваиваются в сфере государственного управления и, конечно, образования.

Партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает инициировать проведение в Бишкеке международного форума по глобальным трендам цифровизации и ее основным вызовам.

В рамках форума должны быть организованы панельные дискуссии, семинары, круглые столы, выставки и презентации цифровых стартапов.

Форум должен стать диалоговой площадкой для правительств разных стран, политиков и представителей IT-сектора.

Со временем такой форум мог бы стать аналогом швейцарского Давоса, только с цифровой повесткой дня.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 15.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165139/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Аскар Шабданов: Ар бир жарандын социалдык абалын жакшыртууга салым кошобуз
Данияр Абдыкаров: Мыйзамсыз баңгизатка көзөмөлдү күчөтөм
Канатбек Азиз: Укукту жана мыйзамдуулукту урматтайлы
«Мекеним Кыргызстан» № 4 подготовила программу партии, используя шрифт Брайля
Канатбек Мамытов: Эл үнүн аткаруу бийлигине жеткирүү үчүн депутаттыкка аттандым
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Скажи «ДА!» новому подходу в сфере культуры
Партия «Мекеним Кыргызстан»: Откроем сеть социальных аптек!
Мария Исанова: Когда придем в парламент, начнем с решения социальных проблем
Мирлан Назарбеков: Жергиликтүү башкаруу жана банктар мыйзамын колго алмакмын
Адилет Канымбеков — «Мекеним Кыргызстан» партиясынан депутаттыкка талапкер
Популярные новости
Кто&nbsp;он, номер два в&nbsp;списке партии &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; Кто он, номер два в списке партии «Мекеним Кыргызстан»
Выборы-2020. Очередная ошибка партии &laquo;Кыргызстан&raquo;: теперь на&nbsp;баннере Выборы-2020. Очередная ошибка партии «Кыргызстан»: теперь на баннере
Выборы-2020. Артист, папа беглеца, генералы. Кто в&nbsp;списке &laquo;Бутун Кыргызстана&raquo; Выборы-2020. Артист, папа беглеца, генералы. Кто в списке «Бутун Кыргызстана»
&laquo;Биримдик&raquo; &#8470;&nbsp;1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от&nbsp;ветеранов &laquo;Альфы&raquo; «Биримдик» № 1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от ветеранов «Альфы»
Бизнес
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
15 сентября, вторник
11:41
В Кыргызстан поступило 119 тысяч 600 доз вакцины от гриппа В Кыргызстан поступило 119 тысяч 600 доз вакцины от гри...
11:26
В Кыргызстане еще у двух медиков выявили коронавирус
11:25
В КР выявили 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 999
11:24
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 80 человек
11:05
Правительство освободило от НДС ряд импортируемых товаров