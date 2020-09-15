«Мекеним Кыргызстан» № 4: У Кыргызстана должен быть свой Давосский форум!

Цифровые технологии стали частью нашей повседневной жизни. Без них невозможно представить ни один бизнес-процесс, они прочно осваиваются в сфере государственного управления и, конечно, образования.

Партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает инициировать проведение в Бишкеке международного форума по глобальным трендам цифровизации и ее основным вызовам.

В рамках форума должны быть организованы панельные дискуссии, семинары, круглые столы, выставки и презентации цифровых стартапов.

Форум должен стать диалоговой площадкой для правительств разных стран, политиков и представителей IT-сектора.

Со временем такой форум мог бы стать аналогом швейцарского Давоса, только с цифровой повесткой дня.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 15.09.2020.