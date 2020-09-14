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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: Скажи «ДА!» новому подходу в сфере культуры

Культура и искусство должны стать приоритетными направлениями в бюджетной политике. Пора прекратить финансировать их по остаточному принципу. Культура и искусство, их уровень напрямую влияют на качество человеческого капитала и являются внушительным ресурсом для экономического и социального развития.

Мы предлагаем:

— обеспечить повышение заработных плат в сфере культуры и искусства; 

— разработать программу по перепрофилированию закрытых ранее домов культуры и библиотек в новые культурные пространства и места проведения досуга; 

 стимулировать и пропагандировать государством меценатство как новую традицию общества; 

— создать единый электронный фонд из архивных, библиотечных, музейных кино-, фото-, видео- и аудиофондов с единой информационной системой мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия. Обеспечить к ним доступ желающих в онлайн-формате; 

— лоббировать на уровне государства включения в Список культурного наследия ЮНЕСКО кыргызского лунного календаря и орхоно-енисейских надписей — памятника древнетюркского рунического письма Южной Сибири и Центральной Азии. 

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого кыргызстанца!

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 14.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165062/
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