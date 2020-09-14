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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Партия «Мекеним Кыргызстан»: Откроем сеть социальных аптек!

Партия «Мекеним Кыргызстан» разработала концепт программы кардинального обновления здравоохранения.

В его основе лежат рыночные механизмы, которые необходимо быстро внедрять в систему здравоохранения, если мы хотим получить современные больницы по всей стране и реальную для всех доступность к медицинским услугам в кратчайший срок.

Опыт Грузии доказывает, что буквально за два года с начала реформ, переведя здравоохранение из функционала государства в частный сектор, можно построить по всей республике десятки современных многопрофильных клиник.

Различные исследования показывают, что малообеспеченные граждане Кыргызстана тратят более 70 процентов своего ежемесячного дохода, попадая в больницу. Многим приходится продавать или закладывать свое имущество, занимать средства, чтобы полностью оплатить лечение и медикаменты. Как следствие, вырос рынок нетрадиционной, бездоказательной медицины.

Мы предлагаем:

— принять государственную программу по развитию больничной сети на новых, рыночных принципах с полной перестройкой больничной инфраструктуры, с привлечением инвесторов по принципу сотрудничества: земля, здания, людские ресурсы — с государства. Модернизация зданий, технологий лечения — с инвестора;

— изменить систему медицинского страхования — наравне с государственным медицинским страхованием надо стимулировать рынок услуг частных медицинских страховых компаний, в том числе и зарубежных. Человек должен сам выбирать, какой вид страхования ему выгодно брать;

— ввести систему медицинских сертификатов или ваучеров для малообеспеченных граждан и пенсионеров с правом использовать их по собственному выбору в любом лечебном заведении страны, в том числе и частном, независимо от своей прописки. Это поможет не только пациенту самостоятельно выбирать лечебницу, но и повысит конкурентоспособность всех медучреждений. Для этой цели целесообразно будет обязать каждую частную лечебную клинику бесплатно лечить 5 процентов от числа своих пациентов;

— открыть сеть социальных аптек по всей республике. Мы предлагаем проработать для розничных сетей аптечных пунктов разработать возможность продавать ЛС из перечня жизненно важных по себестоимости взамен на льготный режим налогообложения и иммунитет от проверок со стороны правоохранительных органов;

— стимулировать развитие онлайн-сектора медицинских услуг. Это выглядит утопической идеей, ведь не все врачи оснащены компьютерными технологиями и средствами связи для бесперебойного предоставления услуг из своего кабинета, не снижая качества лечения. В рамках программы президента по цифровизации госуслуг и повышению доступа населения к цифровым возможностям мы хотим разработать механизм предоставления льготного кредитования из международных банков программы поддержки цифровизации в целях оказания медицинской помощи с возможностью возврата средств в течение пяти лет.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 14.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165057/
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