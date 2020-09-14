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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Мария Исанова: Когда придем в парламент, начнем с решения социальных проблем

Мария Исанова, дочь первого премьер-министра Кыргызстана, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»:
 

«Длительное время я работала в государственных структурах, какое-то время трудилась в международных организациях. У меня достаточно большой трудовой опыт. Я работала в системе ПРООН в программе в поддержку Жогорку Кенеша, избиралась депутатом IV созыва. Сегодня я работаю заведующей отделом комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Можно сказать, что законотворческую деятельность я знаю со всех сторон. Большая часть моей деятельности ушла в сферу социальной политики. Этим занималась в последние годы, когда разрабатывались важные законопроекты, причем все они проходили через наши экспертизы. И в этом деле мой опыт мне сильно помогает. Какое-то время работала и в регионах.

Считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что он умеет хорошо делать. Будучи депутатом я убедилась, что это очень сложная и ответственная работа. Если человек считает, что у него есть достаточно опыта, здоровых политических амбиций, то он, конечно же, должен подниматься по карьерной лестнице. Я не сторонник критиканства. Конечно, как и в любой другой стране, у нас много недостатков. Но надо двигаться, что-то делать, чтобы устранять их. Потому что нельзя просто сидеть и думать, что кто-то нам все сделает. Всю жизнь я работала. У меня трое детей, и ни с кем из них я долго не сидела в декретных отпусках — всегда выходила на работу. Считаю, что у меня достаточно опыта и нормальных человеческих амбиций, чтобы пойти в депутаты.

В партии «Мекеним Кыргызстан» мне импонируют люди, к которым у меня очень уважительное отношение. Здесь собрались опытные, состоявшиеся, деловые люди. Уверена, что они смогут решить имеющиеся задачи и помочь нашей стране. Если мы придем в парламент, то прежде всего начнем с социальных проблем. Есть масса незавершенных дел. Работая в Жогорку Кенеше, думала, что, если бы мои полномочия были больше, я могла бы реализовать какие-то конкретные задумки. Последние месяцы показали, какие у нас есть недоработки в здравоохранении, какая была неподготовленность к пандемии и, естественно, мы начнем с их исправления».

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 14.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165051/
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