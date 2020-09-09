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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» призывает «Реформу» отказаться от фейков: грязная работа

Партия «Мекеним Кыргызстан» призывает участников предвыборной кампании, в частности партию «Реформа», отказаться от использования грязных технологий и черного пиара.

Оппоненты нашей политической организации распространили в социальной сети Facebook фейковую новость.

Пользователь Бурул Усманали (Бурул Усманалиева, кандидат от партии «Реформа» под № 53) разместила на своей странице «новость» о том, что она раскрыла схему подкупа избирателей партией «Мекеним Кыргызстан».

Суть «сенсации» от Бурул Усманали сводилась к следующему. Якобы ей на WhatsApp доверенный человек, она его называет «мой человек», прислал сообщение, где рассказывает, как работает схема. Некто собирает у сельчан копии паспортов и везет их в село Карол Узгенского района Ошской области. Там за каждую копию якобы платят по 1 тысяче сомов и обещают еще по тысяче после голосования.

Вброс непроверенной информации Бурул Усманали был подан пользователям соцсети с ярким обвинительным уклоном в адрес нашей партии. Она пишет, что пока одни «коррупционно-денежные» партии занимаются подкупом, бедным партиям как «Реформа» приходится заниматься агитацией.

При этом автор поста не указывает имя человека, который якобы собирает копии документов и раздает деньги.

Таким образом можно состряпать обвинения в подкупе избирателей самой партией «Реформа».

Бурул Усманали тут же информирует, что «скупщик» голосов для «Мекеним Кыргызстана» найден. Это некий Калил Сариев, житель села Ленин Жол Узгенского района Ошской области. Его контакты были отправлены кандидаткой в ЦИК, а также представителю партии «Мекеним Кыргызстан» Элнуре Алкановой и в пресс-службу органов прокуратуры.

Элнура Алканова прежде всего журналист. Поэтому она тут же отправилась в Узгенский район, чтобы найти «скупщика» голосов.

Им оказался 70-летний аксакал, мирно собирающий кукурузу на своем поле. Когда Калилу Сариеву объяснили цель визита, он с трудом понял о чем идет речь.

Аксакал подтвердил, что его зовут Калил Сариев, и других Калилов Сариевых в селе Ленин Жол Узгенского района нет.

Ни за какую партию он не агитирует и тем более не организовывает схемы подкупа. Он добавил, что телефоном пользоваться толком не умеет, не то что рассылки по WhatsApp делать. Да и вообще, недоумевал Калил Сариев, сейчас осень, время заниматься сбором урожая и подготовкой к зиме.

Мы призываем наших избирателей не верить откровенно грязным фейкам, которые распространяют члены других партий.

Предвыборная борьба — это прежде всего борьба идеологий, партийных программ и способность донести до каждого кыргызстанца свои идеи и цели.

Если «Реформа» не способна этого сделать, то избиратель, мы уверены, выводы определит сам. Как и определит свой выбор.

Вряд ли кыргызстанцы захотят, чтобы в Жогорку Кенеше присутствовали любители фейков и исполнители грязной работы.


***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 09.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164579/
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