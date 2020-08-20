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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан открыл границы для въезда иностранцев. Но не для всех

В Кыргызстане упростили въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, кабмин внес изменения в свое распоряжение от 17 марта 2020 года о введении временного ограничения на въезд на территорию Кыргызской Республики граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

В соответствии с внесенными изменениями в условиях действия ограничительных мер дополнительно могут въезжать следующие категории иностранных граждан и лиц без гражданства:

  • обучающиеся в высших учебных заведениях КР (при предъявлении справки с места учебы);
  • имеющие постоянный вид на жительство КР;
  • направляющиеся на лечение в медицинские учреждения в Кыргызстане (при документальном подтверждении);
  • следующие на похороны близких родственников (при условии документального подтверждения близких родственных связей и факта смерти).

Кроме того, в рамках реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий, связанных с распространением коронавируса в стране, принято решение о поэтапном возобновлении пропуска граждан иностранных государств.

В зависимости от стабилизации эпидемиологической ситуации Министерство здравоохранения будет утверждать соответствующий перечень иностранных государств, который будет пересматриваться два раза в месяц, в первых и пятнадцатых числах. Граждане этих стран смогут пересекать границу КР в установленном законодательством Кыргызстана порядке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162963/
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