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Власть

Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер призвал готовиться

Важно по всей стране активизировать работу по подготовке медицинских учреждений к осенне-зимнему периоду, закупив, в том числе, необходимое оборудование. Такое поручение дал премьер-министр Кубатбек Боронов на очередном заседании республиканского штаба.

«По прогнозам специалистов, вторая волна эпидемии ожидается осенью. Потому все медицинские учреждения должны быть готовы к любому сценарию. Во всех больницах, кроме прочего, необходимо установить проветривающие устройства», — отметил глава правительства.

При этом он поручил уделить пристальное внимание здоровью медицинских работников, работающих с больными с COVID-19. Глава кабмина обратил внимание и на необходимость предотвращения тяжелых осложнений, вызванных внебольничной пневмонией.

«Некоторые люди думают, что у них обычный грипп и лечатся в домашних условиях. Тем самым они запускают болезнь. С такой категорией заболевших необходимо более плотно работать», — заключил Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160344/
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