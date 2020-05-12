Конфликт на границе. Правительство обещает восстановить сожженный дом баткенца

Правительство восстановит сожженный в ходе конфликта на кырызско-таджикской границе дом местного жителя. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

По его словам, жилье кыргызстанцу восстановят в течение двух месяцев.

«Проблема границ довольно сложная. В 2020 году прошли две встречи с представителями Таджикистана. Мы договорились об обмене участками, подписали соответствующий протокол. В апреле началась пандемия коронавируса и пришлось отложить работу на неопределенное время. Поэтапно мы уже решаем вопрос по обмену участками. Есть некоторые правовые моменты. Таджикская сторона не отказывается от встреч», — сказал Акрам Мадумаров.

Напомним, 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.