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Власть

В Кыргызстане планируют перейти на электронные учебники вместо бумажных

В Кыргызстане планируют закупать для школьников планшеты и внедрять в них учебники и необходимые медиафайлы. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр образования и науки Каныбек Исаков.

Депутат Абдывахап Нурбаев напомнил, что республика взяла много кредитов и грантов на печатание новых учебников. Он считает, что лучше потратить эти средства на электронные книги.

Министр образования отметил, что подобный проект у ведомства есть. Парламентарий предложил заложить на него средства в бюджете на 2020 год.

«Мы работаем с Еврокомиссией. Они сказали, что помогут с обеспечением школ. Возможно, и вопрос планшетов решим», — подчеркнул премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
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