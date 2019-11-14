В Кыргызстане планируют перейти на электронные учебники вместо бумажных

В Кыргызстане планируют закупать для школьников планшеты и внедрять в них учебники и необходимые медиафайлы. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр образования и науки Каныбек Исаков.

Депутат Абдывахап Нурбаев напомнил, что республика взяла много кредитов и грантов на печатание новых учебников. Он считает, что лучше потратить эти средства на электронные книги.

Министр образования отметил, что подобный проект у ведомства есть. Парламентарий предложил заложить на него средства в бюджете на 2020 год.

«Мы работаем с Еврокомиссией. Они сказали, что помогут с обеспечением школ. Возможно, и вопрос планшетов решим», — подчеркнул премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.