Тарифы на электроэнергию. Премьер-министр не исключил их пересмотра

Премьер-министр Кыргызстана не исключил пересмотра тарифной политики в ближайшие годы. Об этом Мухаммедкалый Абылгазиев заявил на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

Депутат Сайдулла Нышанов обратил внимание на то, что правительство должно поменять политику управления энергоотраслью. Парламентарий уверен, что она не развивается. Однако Мухаммедкалый Абылгазиев не согласился. Он напомнил, что Нацэнергохолдинг хочет погасить долг в 4 миллиарда сомов.

«Что касается рассмотрения тарифной политики, то люди меняются и уже понимают, что за качественный товар надо платить. Возможно, тарифы в будущем пересмотрят и будет единый тариф для жителей и отдельный тариф для нуждающихся», — заключил премьер-министр.