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Власть

Жээнбеков vs Атамбаев. Чье президентское селфи круче

Лидеры стран ЕАЭС вчера сделали совместное селфи. В числе тех, кто попал на фото, оказался и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Кстати, не все главы государств, прибывшие на саммит ЕАЭС, захотели попасть в кадр. «Некоторые из наших коллег любят делать селфи, некоторые — нет», — отметил Никол Пашинян.

Фото со страницы Facebook премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев также не отказывал себе в удовольствии позировать для селфи. Особенно часто во время встреч со сторонниками в селе Кой-Таш.

Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаев в Кой-Таше

Но одно из самых знаменитых селфи с Алмазбеком Атамбаевым сделал в самолете экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев.

Фото со страницы Facebook Наримана Тюлеева

В 2018 году во время возвращения из Нью-Йорка в самолете уже делал селфи с пассажирами Сооронбай Жээнбеков.

Фото со страницы Facebook Мелиса Аспекова

Алмазбек Атамбаев не отказывался делать селфи и во время президентства. Вот он на тренировке сборной Кыргызстана по футболу.

Фото © пресс-службы президента КР/Султана Досалиева

Кстати, у Сооронбая Жээнбекова есть похожая фотография и опять-таки со сборной Кыргызстана по футболу.

Фото © пресс-службы президента КР/Султана Досалиева

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