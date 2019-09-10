Затягивается принятие некоторых поправок в закон о выборах. Инициаторы возмущены

Некоторые поправки в избирательное законодательство никак не дойдут до палаты. Они застряли в комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщил нардеп Исхак Масалиев.

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Напомним, что альтернативный пакет поправок разработан группой депутатов в составе 17 человек, включая лидеров фракций «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен» Бакыта Торобаева и Алмамбета Шыкмаматова. В соавторы входил и Исхак Масалиев.

«Мы предлагали ввести систему электронного преференциального голосования, снизить избирательный барьер до 7 процентов, разрешить кандидатам с погашенной судимостью баллотироваться. Еще был целый ряд предложений, но они застряли в профильном комитете. Зато протащили другие изменения, оставляющие, в частности, 9-процентный порог», — подчеркнул Исхак Масалиев.

Против 9 процентов выступает и Алмамбет Шыкмаматов. Он считает, что это непреодолимый барьер для многих партий, особенно оппозиционных и новых. «Это зеленая дорожка для провластных партий и олигархов. Пройдут три партии. Максимум. Многие не смогут преодолеть его. Жаль, что мы так и не осознали, что присутствие оппозиции — это важный механизм баланса власти и развития сильного общества. Это подконтрольность и подотчетность исполнительной власти», — сказал народный избранник.

И новый парламент будет стопроцентно провластным — маршировать строем и песенкой. Алмамбет Шыкмаматов

Отметим, что некоторые политики выступают также и за снижение избирательного залога. На выборах-2020 он будет составлять 5 миллионов сомов. Его предлагается сократить до миллиона.