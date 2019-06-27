Ошибочка вышла. Генпрокурор оговорился про показания Азиза Батукаева

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов ошибся, когда сказал, что может представить показания вора в законе Азиза Батукаева. Казус произошел сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Говоря о деяниях, совершенных экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, Откурбек Джамшитов сказал: «Чтобы не быть голословным, у меня есть копия показаний Азиза Батукаева. Он дает показания против Атамбаева и рассказал, как его освободили».

Позже генеральный прокурор заявил, что оговорился. «Я хотел сказать, что покажу вам копии показаний Атаханова, но ошибочно сказал «Батукаев», — пояснил он.