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Власть

Ошибочка вышла. Генпрокурор оговорился про показания Азиза Батукаева

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов ошибся, когда сказал, что может представить показания вора в законе Азиза Батукаева. Казус произошел сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Говоря о деяниях, совершенных экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, Откурбек Джамшитов сказал: «Чтобы не быть голословным, у меня есть копия показаний Азиза Батукаева. Он дает показания против Атамбаева и рассказал, как его освободили».

Позже генеральный прокурор заявил, что оговорился. «Я хотел сказать, что покажу вам копии показаний Атаханова, но ошибочно сказал «Батукаев», — пояснил он.
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