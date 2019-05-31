Скандал с «КТ Мобайл». Глава MegaCom о конфликте с Иманкадыром Рысалиевым

«Я ни с кем не мирился и не согласовывал вопрос по моему заявлению об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева», — заявил генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов.

По его словам, после первого заседания депутатской комиссии по компании «КТ Мобайл» он не встречался и не разговаривал с Иманкадыром Рысалиевым. Однако ему стало известно, что по его заявлению уже возбуждено уголовное дело.

«Дело возбуждено, оно внесено в Единый реестр преступлений и проступков. Сотрудники Министерства внутренних дел меня вызывали. Я писал объяснительную. Я отказался писать заявление, потому что дело уже возбуждено. Но я ни с кем не мирился и не согласовывал вопрос», — заключил Акылбек Жамангулов.

Отметим, накануне Иманкадыр Рысалиев сообщил, что он и Акылбек Жамангулов отказались писать заявления друг на друга.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.