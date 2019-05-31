Скандал с «КТ Мобайл». Депутат обвинила коллег в популизме и дешевом пиаре

«Не надо в попытке дешевого популизма или дешевого пиара говорить об учете национальных интересов», — возмутилась сегодня на заседании депутатской комиссии по «КТ Мобайл» депутат Гульшат Асылбаева.

По ее словам, все уже были втянуты в личный конфликт между руководителем MegaCom и экс-руководителем секретариата «Открытое правительство». И общество было этому свидетелем. Но есть вопросы, которые действительно нужно обсуждать в закрытом режиме.

«Мне тут заявили, что я кому-то медвежью услугу оказываю. Такого не было. Я никому никаких услуг на оказывала. Это неэтично делать такие заявления. Давайте будем без эмоций говорить. Есть вопросы, которые нуждаются в обсуждении в закрытом режиме. Давайте разделим вопросы моральной и экономической сторон, национальных интересов», — эмоционально высказалась Гульшат Асылбаева.

Отметим, ранее депутат предложила сделать заседание депутатской комиссии по «КТ Мобайлу» закрытым для журналистов, чтобы не нарушать коммерческую тайну. А на общественное обсуждение она предложила вынести окончательное заключение комиссии. В итоге за предложение депутата проголосовали 6 депутатов, против — 12. Заседание будет проходить в открытом режиме. Кроме того, депутаты поддержали предложение Жанара Акаева транслировать заседание комиссии по парламенсткому радио. Но поскольку организовать прямую трансляцию невозможно, решено, что по парламентскому радио протранслируют запись заседания.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.