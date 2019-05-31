Скандал с «КТ Мобайл». Процедуры закупок проводились с нарушением закона

В ОсОО «КТ Мобайл» на приобретенные товары и полученные услуги до апреля 2019 года процедуры закупок не были проведены в соответствии с законом о госзакупках. Об этом стало известно сегодня на заседании депутатской группы.

Отмечается, что по требованию депутатов Счетная палата изучила работу «КТ Мобайл» и нашла многочисленные нарушения. Так, компанией произведены в 2018 году и до апреля 2019-го закупки товаров, консультационных и других услуг по 22 поставщикам и консультантам на 1 миллион 512,9 тысячи сомов и $1,1 тысячи. Однако они осуществлялись без соответствующих процедур, предусмотренных законом о государственных закупках.

«Планом закупок ОсОО «КТ Мобайл» на 2019 год предусмотрено приобретение товаров, работ и услуг на 172 миллиона 938,3 тысячи сомов. За 2019 год объявлено 27 конкурсов, в том числе 24 конкурса по упрощенному методу и 3 конкурса методом прямого заключения договоров. Из них не состоялись 7 конкурсов, находятся в процессе оценки — 9, подлежат повторному конкурсу — 6. Заключены договоры с победителями по итогам пяти конкурсов на 2 миллиона 386,9 тысячи сомов. Из этой суммы оплачено ОсОО «Сириус Строй» 381,6 тысячи сомов, ОсОО «Строй Сервис АА» — 238,8 тысячи сомов», — говорится в отчете.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.